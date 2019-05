Simeone, spunta il primo interesse: Mihajlovic vuole rilanciarlo al Bologna

Sul Corriere dello Sport-Stadio si legge di un forte interesse da parte del Bologna nei confronti di Giovanni Simeone. L’argentino figlio d’arte è reduce da una stagione a dir poco disastrosa, solo 6 gol in 36 presenze di Serie A. Le molte insufficienze ed un’esultanza polemica sembrano aver compromesso irrimediabilmente il rapporto con tifosi ed ambiente,al momento la cessione sembra l’unica soluzione percorribile. Sinisa Mihajlovic ha espresso chiaramente il suo apprezzamento per il giocatore e nel caso le due società riescano a trovare un’intesa economica, lavorerà per rilanciarlo.