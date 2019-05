Mercato, Fiorentina sul giovane Koutsoupias. Ma c’è la concorrenza di una big

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, tra i giovani seguiti dalla Fiorentina arruolabili per la Primavera ci sarebbe anche il centrocampista greco classe 2001 Ilias Koutsoupias. Di proprietà della Virtus Entella, Koutsoupias ha disputato la stagione ormai quasi conclusa in prestito al Bologna in Primavera 2, ed ha preso parte anche al Torneo di Viareggio. Complessivamente ha messo insieme 26 presenze, 2 reti (entrambe al Viareggio) e un assist, e oltre ai viola anche l’Inter avrebbe messo gli occhi su di lui.