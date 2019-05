Mercato, Elmas si allontana? L’agente: “Mi hanno chiamato da Manchester e Dortmund…”

Petar Tomovski, l’agente del centrocampista del Fenerbahce Elif Elmas (clicca QUI per la scheda), ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro del suo assistito, che negli scorsi mesi è stato seguito con attenzione anche dalla Fiorentina: “È un giocatore che può fare la Serie A sin da subito. Mi hanno chiamato per lui Manchester City, Borussia Mönchengladbach e Borussia Dortmund. I tre club hanno seguito il giocatore e sono rimasti impressionati positivamente. So per certo che Marotta ha chiamato Pandev per chiedere informazioni su Elmas e che ci sono club interessati a lui in Inghilterra e Germania. Napoli? Non so nulla di preciso”.