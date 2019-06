Mercato, Chiesa è tra i preferiti di Conte: l’Inter prova a offrire contropartite

Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa, che sarebbe uno dei primi obiettivi della nuova Inter di Antonio Conte. La Fiorentina – scrive il giornalista – valuta Chiesa 70 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero coprire parte della cifra con una o più contropartite tecniche: Gagliardini, Pinamonti, Karamoh.

Se la Fiorentina dovesse essere ceduta a breve, invece, le possibilità diminuirebbero sensibilmente. È evidente che a quel punto la nuova proprietà (Commisso o eventuali altri acquirenti) farebbe di Chiesa il punto di ripartenza fondamentale per costruire una Fiorentina più forte. In tutto questo è da tener presente, chiude Ceccarini, il ruolo della Juventus, con Paratici che apprezza Chiesa in modo particolare.