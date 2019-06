L’Atletico Madrid mette le mani su Elmas: piaceva anche alla Fiorentina

Intorno ad Elif Elmas (qui la sua scheda) sembra essersi scatenata una vera e propria asta. Il nome del talento macedone di origini turche nelle scorse settimane era uscito anche in ottica Fiorentina, mentre in questi giorni sembrava ad un passo dall’accasarsi all’Inter. Adesso, invece, secondo tuttomercatoweb.com, il centrocampista del Fenerbahce sarebbe vicinissimo all’Atletico Madrid. I colchoneros, infatti, hanno offerto 14 milioni più bonus al club turco ed in settimana sono attesi nella sede del club gialloblù per definire l’accordo. Concorrenza italiana bruciata sul più bello?