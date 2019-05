L’Ajax piomba su Hagi. Il padre conferma: “Vicini a chiudere”. Fiorentina spettatrice interessata

Possibile futuro in Olanda per l’ex viola Ianis Hagi, che secondo Voetbalzone è seguito con insistenza dall’Ajax. I lancieri, alla luce delle ottime prestazioni del figlio d’arte con la maglia del Viitorul Costanta, vorrebbero chiudere l’affare prima dell’inizio dell’Europeo U21, manifestazione alla quale il talento prenderà parte con la maglia della Romania. “Deve andare in una squadra in cui gioca al 100% – ha recentemente dichiarato il padre Gheorghe a Telekom Sport – e così sarà. Siamo vicini a definire il trasferimento. Per lui sarebbe straordinario giocare nell’Ajax, Ianis è lo Xavi rumeno”. Tuttavia il club biancorosso dovrà guardarsi dalla concorrenza dell’Anderlecht e del Siviglia, a loro volta interessate ad Hagi jr. E LA FIORENTINA OSSERVA DA LONTANO: LA PERCENTUALE SULLA FUTURA RIVENDITA