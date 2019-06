La Juventus potrebbe mettere sul piatto Perin e Rogerio per arrivare a Chiesa

Due opzioni che la Juventus vorrebbe mettere sul piatto nell’ambito della trattativa per Federico Chiesa, oppure in quella per Nicolò Zaniolo. Fiorentina e Roma attendono le offerte, e i bianconeri, per alleggerire il peso economico in contanti, sono intenzionati a inserire i cartellini di Mattia Perin e Rogerio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è tramontata l’idea che porta a Riccardo Orsolini, promesso al Bologna. Il portiere, infortunatosi alla caviglia, dovrà sottoporsi a un intervento, mentre l’esterno è reduce da un’ottima stagione nel Sassuolo.

