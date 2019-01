La Fiorentina sonda anche Barak, ma al momento è ai box

«Il centrocampista, il mediano, il giocatore da sistemare ’nel mezzo’, arriva a non arriva?», si interroga La Nazione. Qualche giorno fa le voci su Roberto Gagliardini dell’Inter hanno avuto l’effetto di una ’fiammata’ senza riscontri diretti. Il discorso, probabilmente, è questo: la società nerazzurra potrebbe provare ancora a spingere verso Firenze il giocatore, che però sembra poco convinto. Vediamo se accadrà lo stesso sulle voci riprese a circolare mercoledì su Antonin Barak dell’Udinese. Il centrocampista è comunque fermo per infortunio da diverso tempo e la Fiorentina – anche se utilizzando la formula del prestito e quindi senza un impegno finanziario rilevante – vorrebbe poter contare subito sul nuovo innesto. Dunque, le voci arrivate dalla Repubblica Ceca rischiano di tornare subito al mittente.

LEGGI ANCHE – La scheda di Antonin Barak dell’Udinese, finito anche nel mirino della Lazio

>>> CLICCA PER LEGGERE LE OPERAZIONI DI CALCIOMERCATO CONCLUSE IN SERIE A