La Fiorentina mette gli occhi su un centrocampista del Pachuca

Spunta un nuovo nome per la Fiorentina della prossima stagione. Come riportato da beIN Sports, il club viola avrebbe messo gli occhi su Victor Guzman, centrocampista messicano classe 1995 in forza al Pachuca. Non manca, però, la concorrenza perché il giocatore piace anche al Porto. (LA SCHEDA DEL CALCIATORE)