La sua stagione si è conclusa nel migliore dei modi: promozione in Serie C con la sua Pergolettese e buone prestazioni con la rappresentativa Serie D e al Torneo di Viareggio. Mattia Morello ha lasciato il segno, tanto che – come riportato da Il Secolo XIX – alcune società hanno iniziato a monitorarlo: lo Spezia tenta il sorpasso, ma la Fiorentina e l’Inter seguono le orme del ventenne.

Qui il profilo di Mattia Morello, il giovane che ha stregato le serie superiori