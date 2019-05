La Fiorentina che verrà: Veretout già del Napoli, Muriel torna a Siviglia

Finisce la stagione e inevitabilmente si comincia a parlare di calciomercato. Sono molti i giocatori viola con la valigia in mano, che con la partita di ieri hanno visto scritta la parola fine sulla loro esperienza fiorentina. Si tratta di quei giocatori arrivati a Firenze con la formula del prestito e che nel closing di acquisto della nuova società non dovranno pesare, sia per alleggerire il parco giocatori sia per rendere meno pesante anche il quadro degli investimenti e non avvicinare troppo il tetto del fair play finanziario.

La Nazione parla dei ‘soliti noti’: Veretout (che già nei prossimi giorni dovrebbe diventare un giocatore del Napoli) è un affare da 20 milioni, di fatto già formalizzato. Gerson, Edimilson, Terracciano, Mirallas e Muriel: questo l’elenco delle figure che la Fiorentina targata Commisso dovrebbe aver già deciso di non mettere al centro (per ragioni economiche) della campagna acquisti che verrà. In particolare il colombiano sarebbe costato 15 milioni: troppi.