Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex calciatore, tra le altre della Juventus, Beniamino Vignola, ha parlato del mercato del club bianconero citando anche Federico Chiesa:

Il mercato è in fase di elaborazione, ma le mosse saranno dettate dalle indicazioni del nuovo tecnico. Se ne fanno anche di importanti in uscita per la Juve, ma Chiesa e Zaniolo farebbero comodo in entrata. Ovvio che Pogba sarebbe ancora meglio.