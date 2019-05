Juventus: Chiesa è il primo obiettivo di mercato

La Juventus si appresta ad aprire un nuovo ciclo visto che Allegri non siederà sulla panchina bianconera la prossima stagione. Per quanto riguarda il mercato, non è una novità che alla Vecchia Signora piaccia Federico Chiesa. Il giocatore della Fiorentina è il primo obiettivo per il futuro, strapiace a Paratici che lo considera pronto per il grande salto. Lo scrive La Gazzetta Sportiva.