Ampio passaggio che riguarda Federico Chiesa su La Gazzetta dello Sport in edicola stamani. La situazione è chiara: la Juventus è in vantaggio perché ha già parlato con lui e ha trovato un accordo, con un ingaggio da 5 milioni all’anno che può crescere fino ad arrivare a 6. Anche l’Inter offre cifre simili e vuole tentare il contropiede – anche perché Federico ha deciso di rimanere in Italia – ma la Fiorentina avrà un ruolo. I Della Valle prima di lasciare hanno ribadito che per loro Federico sarebbe restato, e anche Commisso vorrebbe costruire intorno al figlio d’arte la Fiorentina del futuro.

Chiesa però è convinto di lasciare e sia Marotta che Ausilio non si arrenderanno, perché Federico è considerato il profilo perfetto per un ulteriore «step» di crescita del club. Conte lo ha approvato, e in un incontro di qualche settimana fa con Enrico i dirigenti nerazzurri hanno sottolineato proprio la centralità assoluta che avrebbe nel progetto interista: l’offerta nerazzurra però è più bassa di quella potenziale bianconera (per arrivare a 70 milioni servono contropartite come Pinamonti o Karamoh). La Juve in questo senso è favorita e si è mossa con anticipo trovando l’accordo con il calciatore, anche se deve fare cassa cedendo qualcuno tra Cuadrado e Douglas Costa per liberare una casella. A Torino inoltre Chiesa non avrebbe il posto assicurato.