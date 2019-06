Inter, pronti 40 milioni per Rebic. E la Fiorentina aspetta la percentuale…

La Stampa in edicola oggi fa il punto sull’attacco dell’Inter. Da parte di Conte c’è ad esempio il benestare per l’arrivo di Ante Rebic, attaccante croato dell’Eintracht Francoforte, valutato 40 milioni. L’allenatore ha chiesto rinforzi anche per le fasce del suo 3-5-2. La Fiorentina aspetta: in caso di cessione del croato, avrebbe diritto al 50% sulla plusvalenza.