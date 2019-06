Qualche settimane fa Eljif Elmas è stato accostato alla Fiorentina. Come scrive, però, il portale turco Boxer l’Inter di Antonio Conte ha chiuso per il centrocampista del Fenerbahce. Il giocatore sarà a Milano nei prossimi giorni per sostenere le visite mediche. L’operazione si è conclusa per una cifra vicina agli 11 milioni di euro.