Il retroscena: “La Fiorentina ha chiesto Diawara al Napoli. Si cercano solo prestiti”

“Da Napoli mi sono arrivate indiscrezioni di un sondaggio fatto dalla Fiorentina per avere Diawara in prestito”. E’ il retroscena raccontato da Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Blu. “Sarebbe da ingenui pensare che a gennaio ci saranno investimenti, nonostante l’attivo di 37 milioni dell’ultimo bilancio. Si cercheranno operazioni in prestito, con pagherò o da pagare in più rate, non mi aspetto acquisti che possano spostare granchè. Per migliorare questa Fiorentina non servirebbero dei fenomeni, le impellenze sono un regista e un attaccante”. Infine una riflessione di più ampio respiro: “Zaniolo e Mancini? E’ impossibile trovare spiegazioni logiche ad operazioni come queste, l’unica motivazione plausibile è che Corvino abbia voluto fare piazza pulita con tutto quello che apparteneva al ciclo di Pradè e Macia. Il ridimensionamento degli ultimi tre anni è inaccettabile, sei passato dal lottare per il quarto posto all’attuale 10°-12°”. CONOSCIAMO MEGLIO DIAWARA: LA SCHEDA