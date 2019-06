La famiglia Chiesa ha deciso: Federico resterà in Serie A. No, quindi, al Bayern Monaco. Come rivela La Gazzetta dello Sport, il club tedesco aveva proposto un ingaggio da favola al classe 1997: 7 milioni di euro.

L’altro club straniero che lo corteggia da tempo è il Real Madrid che, però, si è defilato dal giorno in cui Zidane è tornato al comando. Zizou stima Chiesa ma ha altre idee per il reparto offensivo.