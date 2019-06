“Il Napoli ha in pugno Veretout, ma Allan non andrà via”

Intervenuto a Radio CRC, il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha parlato anche di Jordan Veretout, obiettivo di mercato, non è una novità, del Napoli:

La nuova proprietà della Fiorentina non pare abbia messo lucchetti sull’armadietto di Veretout come ha fatto per Chiesa o Pezzella, il Napoli lo ha in pugno, da capire quando e come, c’è un po’ di traffico di mercato a centrocampo. Pare dipenda da Allan o almeno questa è l’idea di De Laurentiis. Ancelotti non è della stessa idea, Veretout lo inserirebbe con Allan. E’ più facile capire che fine farà Diawara, in quel caso si aprirebbe lo spazio per Veretout. E’ sicuramente un promesso sposo. Per quanto riguarda la compagna di Veretout, ci sta quello che ha detto, citava semplicemente un evento di cronaca, non conoscono la città e quindi si attengono a ciò che leggono in giro.