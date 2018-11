Il Genk apre a Berge, ma con una contropartita

Tra gli obiettivi di mercato della Fiorentina per gennaio c’è Berge (SCHEDA), centrocampista norvegese in forza al Genk. Per lui servirebbe un investimento pari almeno a sette milioni. Come scrive La Nazione, la trattativa col club belga può decollare anche grazie all’inserimento di una eventuale contropartita tecnica. Sul mercato dei Paesi del nord Europa Norgaard ha molti estimatori. Per quanto riguarda Sarr del Rennes (SCHEDA) e Kalu del Bordeaux (SCHEDA), per strappare il sì alle due società francesi, la Fiorentina sarà costretta a una riprogrammazione finanziaria pesante.

