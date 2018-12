Il futuro di Thereau è un mistero: difficile la transazione con la Fiorentina

Per l’attacco la Fiorentina pensa a Luis Muriel, ma il club viola si deve concentrare anche sulle uscite. Chi potrebbe lasciare Firenze è Thereau. Come scrive La Nazione, l’idea di arrivare a una transazione che possa accontentare lui e la Fiorentina sta perdendo di consistenza. Dunque, o ai viola arriva la proposta di acquisto all’altezza, oppure il centravanti francese è destinato a rimanere. E ad avere sempre meno spazio a dispozisione. Unica possibile via d’uscita? Il prestito alla Spal o al Bologna.