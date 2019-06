Il fratello di Higuain: “Gonzalo alla Fiorentina? Non sappiamo niente”

Gonzalo Higuain alla Fiorentina? E’ una delle tante suggestioni che fanno sognare i tifosi viola, ma sembra un’ipotesi non percorribile in primis per l’ingaggio dell’argentino (oltre 7 milioni). E poi per la sua volontà di non vestire altre maglie in Italia diverse da quella della Juventus, proprietaria del suo cartellino: “Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma Gonzalo se giocherà ancora in Italia, lo farà solo alla Juventus. Roma e Fiorentina? Vorrei chiarire che a noi non è stato comunicato nulla” ha detto il fratello manager Nicolas Higuain a Radio Marte. ATTACCO, PRADE’ PENSA AD UN “VECCHIO” PALLINO