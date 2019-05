Il ds dell’Eintracht è vago: “La cessione di Rebic? Non necessaria, ma chi lo sa…”

Fredi Bobic, il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, ha parlato alla Bild della possibilità che il club possa lasciar partire Ante Rebic, ex attaccante della Fiorentina che in caso di cessione porterebbe nelle casse viola il 50% dell’incasso dell’Eintracht. Di seguito le sue parole: “Siamo economicamente solidi e non abbiamo la necessità di vendere. Jovic, Haller e Rebic? Chi lo sa, tutto è possibile. Possiamo anche perdere tutti loro”.