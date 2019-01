Il Bologna mette nel mirino Thereau: rebus in attacco tra Lapadula e Defrel

In uscita dal Bologna ci sono Diego Falcinelli e Mattia Destro. Come riporato da La Gazzetta dello Sport, la società felsinea sta battendo più piste per rinforzare l’attacco. La prima potrebbe portare a uno scambio tra lo stesso Destro e Gianluca Lapadula del Genoa, mentre il sogno resta Gregoire Defrel, attualmente in prestito alla Sampdoria. Monitorata anche la pista che porta a Cyril Thereau, fuori dal progetto tecnico dalla Fiorentina.

CLICCA PER LEGGERE LE OPERAZIONI DI CALCIOMERCATO CONCLUSE IN SERIE A