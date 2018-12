Hagi, 30% sulla futura rivendita alla Fiorentina? No, la percentuale è diversa. E il Siviglia prepara l’offerta

Due milioni subito nelle casse viola, più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Sì, ma quale? A fare chiarezza sul (contro) trasferimento di Ianis Hagi dalla Fiorentina al Viitorul Costanta, ci pensa il direttore generale del club rumeno, Cristian Bivolaru: “Abbiamo pagato alla Fiorentina l’ultima tranche per l’acquisto di Ianis, resta sospesa solo la percentuale sul suo futuro trasferimento. Per quanto ne so io, è circa del 25%”.

Una cifra diversa, quindi, rispetto al 30% reso noto l’inverno scorso da alcune fonti di informazione italiane. Secondo quanto riporta Fanatik, il Siviglia avrebbe messo gli occhi su Hagi: il club andaluso sarebbe pronto ad offrire 3 milioni di euro per lui (eventualmente, alla Fiorentina spetterebbero circa 750.000 euro). MA IL TESORETTO, A GENNAIO, POTREBBE ARRIVARE DALLA VENDITA DI REBIC

