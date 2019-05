Giampaolo saluta? La Samp si cautela con un ex viola ed un possibile sostituto di Montella

L’ennesimo ex viola alla Sampdoria? Possibile. Secondo quanto riporta Sky Sport, i blucerchiati starebbero pensando a Stefano Pioli come allenatore per la prossima stagione. Il futuro di Marco Giampaolo, con il passare dei giorni, sembra essere sempre più lontano da Genova e per questo il presidente Ferrero e la dirigenza doriana si starebbero cautelando con alcune ipotesi alternative: oltre a Pioli, ci sono anche Rino Gattuso, Leonardo Semplici ed Eusebio Di Francesco tra le idee per l’eventuale sostituzione di Giampaolo. FUTURO GATTUSO, LA FIORENTINA RESTA UN’IPOTESI. MA L’AMICO TOTTI LO PROPONE ALLA ROMA