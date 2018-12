Gerson, parla il padre (e agente): “Trattativa col Flamengo, ma alla Fiorentina…”

A venti giorni esatti dall’inizio del calciomercato, ci ha pensato il caso Gerson a muovere in anticipo le acque viola. Per fare chiarezza sulla situazione del suo assistito/figlio, il padre del giocatore della Fiorentina (ma ancora di proprietà della Roma) Marcao è intervenuto ai microfoni di Radio Brasil: “Siamo felici dell’interesse del Flamengo, significa che abbiamo fatto un buon lavoro.

Sarebbe bello tornare in Brasile, ma in ogni caso mio figlio non sta male in Europa ed è al 70% della sua carriera. È un onore essere accostati al Flamengo, il futuro resta aperto e ora ci concentriamo sul calcio. La trattativa è agli inizi, ma nei prossimi giorni ci saranno dei nuovi incontri. Gerson sta bene alla Fiorentina e non abbiamo fretta di chiudere la trattativa. Il giocatore è un professionista e i cambiamenti sono normali. Ma la testa di Gerson è a posto”. Trattativa confermata, quindi, ANCHE SE LA FIORENTINA HA UNA PAROLA PER L’ACQUISTO DEL BRASILIANO…