Gerson, in attesa di novità sul futuro arriva il cambio del procuratore

In casa Gerson è tempo di cambiamenti. Il centrocampista di proprietà della Roma, quest’anno in prestito alla Fiorentina, ha cambiato procuratore. La notizia arriva direttamente dall’agente Federico Pastorello su Instagram: “Il talento è di casa nella P&P Sport Management: benvenuto Gerson!“. Il brasiliano “lascia” quindi il padre Marcao e affida la sua procura ad un nuovo agente in attesa di notizie sul suo futuro.