Gerson, dove giochi l’anno prossimo?

Che Gerson Santos Da Silva, più semplicemente Gerson, non sarebbe rimasto a lungo a Firenze lo si sapeva già dal momento del suo arrivo: trasferimento in prestito secco dalla Roma, senza obbligo né diritto di riscatto. Una stagione dopo, con pochissimi alti e svariati bassi alle spalle, rimane solo la curiosità di capire quale sarà la prossima destinazione del brasiliano.

In precedenza vi avevamo dato notizia dei rumors riguardo un possibile ritorno in Brasile, mentre quasi in contemporanea si è vociferato del coinvolgimento del giocatore in una trattativa che porterebbe Dragowski, altro giocatore legato ai viola, alla Roma.

Oggi invece il Corriere dello Sport afferma che il centrocampista, che peraltro ha pure cambiato procuratore, è determinato a ritagliarsi il suo spazio rimanendo alla Roma, proprietaria del cartellino. Una cosa è certa: di Gerson a Firenze rimarrà solo il ricordo dei pochi gol.