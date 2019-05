Futuro Chiesa, la priorità: se ne discuterà anche nel cda di venerdì

Non solo gli argomenti relativi al cambio proprietà (LEGGI QUI). Secondo Il Corriere dello Sport, nel cda di venerdì si parlerà anche del futuro di Federico Chiesa. Il giocatore ancora non sa dove giocherà l’anno prossimo, è interesse comune che si trovi presto una soluzione. In ballo ci sono proposte da almeno 60 milioni e un ingaggio per lui che potrebbe arrivare fino a 7 milioni. Prima di tutto si capirà la volontà dei Della Valle che stanno anche trattando la cessione del club.