Fiorentina, per gennaio interessa Ounas del Napoli: arriverebbe in prestito

Nome nuovo in orbita viola: per l’attacco finisce sul taccuino di Corvino il giovane esterno del Napoli Adam Ounas. Ci sono già due club di serie A che lo vorrebbero in prestito a gennaio. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive che la Fiorentina e il Chievo Verona avrebbero avuto contatti con il Napoli per il prestito del talento algerino a gennaio e che Ancelotti e Giuntoli valuteranno la scelta più opportuna per il reparto offensivo partenopeo visti anche gli infortuni di Verdi e Younes.