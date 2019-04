Fino a poche settimane fa la Fiorentina sembrava intenzionata a riscattare Edimilson Fernandes, dopo il suo arrivo in prestito dal West Ham la scorsa estate. Ma negli ultimi giorni i segnali stanno cambiando (LEGGI QUI) e la situazione viene monitorata anche in Inghilterra. Il sito hammers.news parla questa mattina del rischio di perdere 10 milioni di sterline (in realtà a quanto ci risulta il riscatto è sui 9 milioni di euro) da parte del West Ham. Il manager Manuel Pellegrini non è intenzionato a puntare sul centrocampista svizzero che ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e potrebbe puntare a svincolarsi a parametro zero. VERETOUT IN PARTENZA? PRONTO IL SOSTITUTO