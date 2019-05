Dragowski incanta tutti: lo vogliono in Inghilterra e una big italiana

L’Empoli non ha evitato la B, ma per Dragowski c’è altro in futuro: la sua carriera proseguirà in una massima serie, da capire se questa sarà la A o un campionato estero. La Fiorentina proprietaria del suo cartellino sta sfogliando la lunga lista di squadre che hanno già effettuati sondaggi per il polacco: dalla Roma, che lo valuta assieme a Cragno un profilo ideale per succedere alla delusione Olsen, al West Ham che vorrebbe portarlo in Premier League. Tutti in fila per Dragowski, le sue parate hanno emozionato Empoli e convinto il resto d’Europa. Lo scrive Calciomercato.com.