Dragowski adesso è un tesoro: plusvalenza in caso di cessione

La Nazione si concentra anche su Dragowski. Dopo l’offerta di dieci milioni che il Southampton avrebbe fatto arrivare sul tavolo della società viola, è arrivata anche quella del Bournemouth. E i milioni messi sul piatto sarebbero addirittura di più, fino a sfiorare i 15, aggiungendo i bonus. Tutto adesso dipenderà dall’evoluzione della trattativa per la cessione del club viola. La Fiorentina, comunque, potrebbe anche decidere di tenerlo, anche se in caso di cessione la plusvalenza sarebbe garantita. Dragowski infatti, fu pagato 3,5 milioni dallo Jagiellonia: cifra importante per un giocatore davvero giovane (aveva 19 anni).