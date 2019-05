Don Balòn: Juventus, avanti tutta per Chiesa. Nell’affare può essere inserito Cuadrado

Si accende sempre di più la corsa a uno dei gioielli più preziosi e contesi d’Italia: Federico Chiesa. Il talento della Fiorentina è uno dei più grandi obiettivi del prossimo calciomercato della Juventus e Paratici ci sta lavorando da moltissimo tempo, tanto che fino a qualche settimana fa sembra fosse balzato nettamente in testa alla corsa per assicurarselo. Da registrare negli ultimi tempi però il forte inserimento da parte di Marotta, che vorrebbe portarlo in nerazzurro. Il testa a testa è destinato ad infuocare le prossime settimane ma, nel frattempo, in queste ore è arrivata una clamorosa novità che potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo quanto riportato infatti da Don Balon, la Juve starebbe pensando ad uno scambio con la Fiorentina: Cuadrado (più ovviamente un conguaglio economico) per Chiesa. Il colombiano potrebbe finire sul mercato e starebbe cercando una nuova avventura, un ritorno a Firenze potrebbe essere una soluzione gradita. Staremo a vedere dunque se questa indiscrezione si trasformerà in qualcosa di più concreto, ma in casa bianconera intanto stanno circolando anche altre grosse novità di calciomercato ancora più importanti.