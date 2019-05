Difesa esagerata di Pioli, Pezzella rischia. Col cambio di proprietà più chance di restare

“Se solo la famiglia Della Valle non avesse deciso di vendere, il suo futuro sarebbe stato lontano da Firenze”. Esordisce così il Corriere Fiorentino sul capitano viola German Pezzella, la cui permanenza in riva all’Arno è stata messa in dubbio dalla difesa a spada tratta di Pioli, nonostante sul campo il suo comportamento sia sempre stato impeccabile. A Parma, dopo l’ennesima sconfitta, fu infatti uno dei pochi a lasciare lo stadio Tardini scuro in volto e senza parlare con i compagni. La sua stagione non è finita (c’è la Copa America) ma il suo agente è al lavoro perché ha ricevuto un sondaggio da parte del Napoli. Pezzella però sta bene a Firenze dove ha trovato continuità e un ambiente accogliente: un cambio di proprietà aumenterebbe le chance di permanenza.