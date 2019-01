Diawara resta il vero pallino di Corvino: il Napoli potrebbe aprire al prestito con riscatto

«Amadou Diawara resta il vero pallino di mercato di Corvino»: tra Zurkowski, Barak e le altre piste, La Nazione esprime questa sensazione. La distanza fra Fiorentina e Napoli sembra incolmabile – il cartellino costa trenta milioni – ma con l’avvicinarsi dello stop agli affari d’inverno, i partenopei potrebbero iniziare a prendere in considerazione l’ipotesi di far partire il giocatore in prestito e di fissare un prezzo di riscatto che possa essere motivo di trattativa a giugno. Corvino rimane in attesa di un segnale e di sicuro non molla la pista Diawara.

