Diawara, il Napoli apre al prestito secco. Ma ci sono altri due club in vantaggio

Le ultime sul futuro di Amadou Diawara, centrocampista classe ’97 del Napoli cercato anche dalla Fiorentina, arrivano direttamente da Sky Sport: secondo l’emittente satellitare, i due club al momento in vantaggio per accaparrarsi le prestazione del giocatore a gennaio sarebbero il Wolverhampton ed il Siviglia. Non è escluso che Diawara possa salutare la maglia azzurra anche in prestito secco.

MA LA FIORENTINA PREME L’ACCELERATORE ANCHE PER UN ALTRO CENTROCAMPISTA DEL NAPOLI