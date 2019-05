Dall’Inghilterra, Fiorentina e due big europee su Masuaku

Secondo quanto riportato dal Sun, Arthur Masuaku potrebbe risultare un obiettivo concreto per la fascia sinistra della Fiorentina durante l’estate. Cristiano Biraghi non ha convinto nella seconda parte di stagione e più volte è stato accostato al Napoli, il congolese di proprietà del West Ham, esterno eclettico in grado di ricoprire più ruoli potrebbe essere il rinforzo in caso di cessione. Tuttavia ci sono da registrare anche gli interessi di club con un appeal maggiore rispetto a quello della Fiorentina, come Tottenham e Borussia Dortmund che con ogni probabilità, nel caso in cui decidessero di fare sul serio surclasserebbero l’offerta gigliata.

LA SCHEDA DEL GIOCATORE