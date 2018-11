Dalla Turchia: Babel in scadenza di contratto, la Fiorentina si muove

La Fiorentina guarda già al prossimo mercato estivo e punta ad assicurarsi le prestazioni di Ryan Babel, attaccante classe ’86 attualmente in forza al Besiktas in Turchia e nel giro della nazionale olandese. Babel, che nel corso della carriera ha giocato anche con Ajax, Liverpool, Hoffenheim, Kasimpasa, Al Ain e Deportivo La Coruna, è in scadenza di contratto con le Aquile Nere nel prossimo giugno e, stando a quanto riportano i turchi di Fanatik, proprio la Fiorentina si sarebbe fatta avanti con il suo agente per i primi contatti. Sono attesi sviluppi. LA SCHEDA DELL’ATTACCANTE SU TUTTITALENTI.COM