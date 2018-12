Dalla Spagna: occasione Radoja, la Fiorentina c’è. Concorrenza italiana

Torna di moda il nome di Nemanja Radoja, centrocampista in forza al Celta Vigo ai ferri corti con la società galiziana dopo aver rifiutato il rinnovo del contratto. Secondo quanto riporta Marca, la Fiorentina sarebbe tornata sul giocatore dopo l’interessamento dell’estate scorsa. (LA SCHEDA COMPLETA DEL GIOCATORE). Su Radoja, inoltre, si registra anche l’interesse della Spal. L’affare potrebbe concretizzarsi già a gennaio visto che, nonostante il contratto in scadenza a giugno 2019, il serbo classe 1993 vuole cambiare aria il prima possibile. INTANTO CORVINO PROVA L’ACCELERATA PER GABBIADINI