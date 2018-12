Dalla Spagna: Muriel al passo d’addio. Niente Portogallo, vuole l’Italia

Sulle pagine web di Estadio Deportivo si trovano alcuni dettagli interessanti sulla situazione di Luis Muriel, attaccante del Siviglia accostato alla Fiorentina (LEGGI). Il tecnico Pablo Machín non è soddisfatto del rendimento del colombiano e per questo ha chiesto alla società un rinforzo in attacco per gennaio. Per Muriel si sarebbe fatto avanti lo Sporting Lisbona, destinazione però non gradita al giocatore, che invece prenderebbe in considerazione un ritorno in Italia. Poi ci sono anche le condizioni del Siviglia, che non sarebbe disposto a cedere il giocatore in prestito per una stagione e mezzo. Ma dalla Spagna il messaggio arriva forte e chiaro: Muriel è tutt’altro che incedibile.

