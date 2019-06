Dalla Russia: “Alla Fiorentina piace il portiere Safonov”

Il giornalista russo di Match Tv Nobel Arustamyan è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com e ha rivelato un retroscena di mercato legato alla Fiorentina: “Un grande talento del calcio russo è il portiere del Krasnodar Matvey Safonov. (LA SCHEDA DI TUTTITALENTI.COM) Ha solo 20 anni e so che piace anche alla Fiorentina. Lo considero un calciatore di ottimo livello”. Chissà che il classe ’99 non possa essere uno dei volti nuovi della Fiorentina che verrà, visto che anche il futuro di Lafont sembra essere in bilico.