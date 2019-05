Secondo quanto riportato dalla rivista tedesca Kicker, il Bayern Monaco appena laureatosi Campione di Germania avrebbe sondato il profilo dell’ex attaccante viola Ante Rebic per rinforzarsi in vista della prossima stagione, salvo poi dirigersi verso altri obiettivi (nel dettaglio verso Timo Werner, punta del Lipsia). Quello del croato sarà comunque un nome da tenere d’occhio durante l’estate, perché nel caso in cui dovesse essere ceduto alla Fiorentina spetterà il 50% della cifra sborsata per acquistarlo. Il suo valore, secondo Transfermarkt, è pari a 35 milioni di euro.