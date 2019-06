Dalla Francia, torna di moda il nome di Aguilar. Concorrenza serrata

Ha prolungato il suo contratto con il Montpellier fino al 2022, ma Ruben Aguilar è corteggiato sul mercato da almeno quattro squadre. Il ventiseienne terzino francese – che già in inverno era stato accostato alla Fiorentina – è seguito anche da Atalanta, Betis Siviglia e Colonia. Come riporta L’Equipe i francesi non hanno intenzione di venderlo, e sono disposti a discutere una sua eventuale cessione per un prezzo non inferiore ai sei milioni.