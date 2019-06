E’ ancora in dubbio il riscatto (servirebbero 13 milioni) di Luis Muriel dal Siviglia. Intanto spunta una nuova pretendente per il colombiano: si tratta della Sampdoria. “Ferrero prova a riprendersi Muriel“, scrive Il Secolo XIX. Il club viola – si legge – non sembra intenzionato a riscattarlo, mentre il Siviglia è pronto a cederlo.