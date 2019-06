Cutrone alla Fiorentina? I viola vogliono soldi, non contropartite

Il Milan è interessato a Jordan Veretout. Il francese andrà sicuramente via visto che non ha rinnovato il contratto. I tempi non saranno lunghi, già questa settimana potrebbero esserci novità. Da Milano era rimbalzata la voce di un possibile scambio con Cutrone, ma la Fiorentina sembra avere altre idee. Per ragioni tecniche e perché alle contropartite tecniche preferisce liquidi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.