Come vi abbiamo raccontato stamattina (LEGGI QUI), è sempre più a rischio il trasferimento di Hamed Traorè alla Fiorentina e ulteriore conferma arriva dal presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi: “Ci sono delle società estere che hanno mandato degli intermediari per dirci che entro 2-3 giorni arriveranno delle offerte importanti per Bennacer e per Traorè. Per entrambi c’è un interesse allargato in tutta l’Europa. Stamattina mi hanno chiamato e mi hanno detto che nei prossimi giorni arriverà una squadra importante tedesca che farà offerte, un club per Bennacer e uno per Traoré” le parole a Radio Kiss Kiss. Qualora il giocatore non arrivasse a Firenze si tratterebbe di un caso più unico che raro, visto che la Fiorentina aveva definito concluso l’affare con tanto di firme, quindi Traorè avrebbe dovuto essere viola a tutti gli effetti già dallo scorso gennaio (LEGGI QUI).