Concorrenza per Massara: Maldini lo vuole al Milan

Oltre che l’amministratore delegato, la Fiorentina sta cercando anche il direttore sportivo. Tra i nomi accostati al club viola c’è anche quello di Frederic Massara, da poco liberatosi dalla Roma. La concorrenza per l’ex dirigente giallorosso, però, non manca. Come riportato da Gianluca Di Marzio, Paolo Maldini avrebbe scelto proprio Massara per il ruolo di direttore sportivo del Milan dopo il no di Igli Tare. L’ex numero tre sta trattando il suo arrivo.

E CORVINO SEMBRA PIU’ VICINO ALL’ADDIO