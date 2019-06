Commisso: nell’accordo di acquisto con i Della Valle c’è sempre stato Chiesa

Il futuro di Federico Chiesa è ancora tutto da scrivere. Come scrive il Corriere dello Sport, Rocco Commisso – spiega il suo entourage – non si sarebbe mai presentato ai fiorentini vendendo il giocatore migliore. Nell’accordo di acquisto con i Della Valle c’è sempre stato il talento viola. Il tycoon non ha bisogno dei soldi della Juventus per fare mercato e neanche quelli dell’Inter. Quando sono emerse le prime voci sul possibile addio del giocatore, a New York hanno ricontrollato il contratto per capire se ci fossero clausole di uscire o punti su cui il padre del giocare potesse aggrapparsi. Non sono stati trovati. La trattativa è il primo scoglio da superare per Commisso.